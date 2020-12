O PSG emitiu um comunicado oficial nesse domingo 6 de dezembro, onde anunciava um adeus.

"Jesé deixa o PSG. O clube e o jogador chegaram a um acordo para a rescisão do seu contrato, que acabava no dia 30 de junho de 2021", diz o comunicado.

Em uma breve nota o conjunto francês resume a trajetória do espanhol, que chegou ao Parque dos Príncipes no verão de 2016. E deixa o clube com dois gols marcados em 18 partidas.