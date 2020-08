OFICIAL: Osimhen assina com o Napoli até 2025

O que pode ser uma das transferências mais atraentes nesse mercado de transferências finalmente chegou ao fim: depois de uma temporada no Lille, Victor Osimhen estará jogando na próxima temporada em Nápoles.

Os 'Azzurri' anunciaram o acordo na sexta-feira através de uma declaração oficial. O jogador nigeriano, um dos com maior projeção no futebol europeu, se comprometeu com a equipe liderada por Gennaro Gattuso por cinco temporadas, até 2025.

No momento, os números oficiais da operação não são conhecidos, embora tanto na Itália quanto na França sugiram que a transferência possa ser fechada por um valor próximo a 50 milhões de euros.

Osimhen desembarcará na Serie A após uma temporada brilhante em Lille: assinou 18 gols e distribuiu cinco assistências nos 37 jogos que participou sob as ordens de Christophe Galtier. Além disso, foi titular 33 vezes, de acordo com os números do ProFootballDB, a central de dados do BeSoccer.

A saída do jogador de 21 anos da equipe francesa deixa uma boa quantia que o clube usará para contratar seu substituto. Um dos favoritos é o jogador da KAA Gent, Jonathan David.

O canadense, com 23 gols e sete passes para gols nos 40 jogos oficiais disputados ao longo desta campanha, está concorrendo como o principal candidato a reforçar a equipe do Lille.