OFICIAL: Özil é o novo reforço do Fenerbahçe

Após seis anos e 254 jogos no Arsenal, Mesut Özil deixa o clube inglês pela porta de trás para iniciar uma aventura no futebol turco, pelo Fenerbahçe.

Já era esperada a transferência do meio-campista de 32 anos, operação confirmada neste sábado pelo clube de Istambul, aonde ele chegou na segunda-feira passada para realizar os procedimentos da contratação.

A chegada do jogador conta com uma iniciativa do presidente do Ali Koç, que lançou a 'Campanha Mesutol', com a qual os torcedores poderão dar dinheiro ao clube e, assim, ajudar a pagar o salário do atleta.

Em meio a um impasse mal explicado junto ao Arsenal, Özil vem de quase um ano sem entrar em campo. Sua última partida foi disputada em 7 de março, na vitória por 1 a 0 sobre o West Ham, que teve assistência do alemão. Após a chegada da pandemia, iniciou o estranho ostracismo, que chegou ao fim neste fim de semana.