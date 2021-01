OFICIAL: Papu Gómez é o mais novo jogador do Sevilla

A confusão entre Papu Gómez e Gasperini já achou uma solução: o meio-campista argentino vai jogar pelo Sevilla. Os dois clubes confirmaram oficialmente na tarde de terça-feira, após várias semanas de negociações.

Os hispânicos conseguiram finalmente levar Papu transferido em troca de cerca de sete milhões de euros, de acordo com 'El Desmarque', e assina um contrato até junho de 2024 com o qual receberá três milhões por temporada.

O acordo inclui algumas variáveis ​​relacionadas ao desempenho da equipe e do jogador que poderiam arrecadar a quantia, mas mesmo assim é uma quantia contida pela situação de crise e pelo que aconteceu com o jogador em Bérgamo.

E é que ninguém esperava há pouco mais de um mês que Alejandro Gómez pudesse deixar o Atalanta. O argentino de 32 anos foi seu capitão e guia no meio-campista, mas um desentendimento com o técnico Gian Paolo Gasperini acabou com o jogador na arquibancada e transferível.

Havia rumores de sua contratação por grandes italianos como Juventus, Milan ou Inter, mas Atalanta não quis mandá-lo para um rival direto da Itália e acabou aceitando a oferta do Sevilla, que também sai vencendo depois de embolsar dez milhões de euros pelo venda de Carlos Fernández para a Real Sociedad.