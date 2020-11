OFICIAL: Pep Guardiola renova com o City até 2023

Desde que chegou no clube em 2016, Pep Guardiola vem sendo cada vez mais fundamental no Manchester City, levantando vários troféus com os 'citizens'.

Devido à demora para renovar, vários rumores surgiram e ligou o de Santpedor a vários grandes clubes, mas Pep continuará comandando o City até o verão europeu de 2023.

Tal sequência é a mais longa que Guardiola já passou comandando um mesmo clube desde que iniciou na carreira como técnico, em 2008.

Sobre a renovação, Guardiola falou na página oficial: "Desde que eu cheguei no Manchester City me fizeram sentir tão bem-vindo no clube e na cidade - desde o sjogadores, o staff, os torcedores, as pessoas de Manchester, a Diretoria e o dono do clube. Desde então, alcançamos um grande objetivo juntos, marcamos gols, conquistamos jogos e troféus, e estamos muito orgulhosos desse sucesso."

Confira a lista de títulos conquistados por Pep em sua carreira como técnico

Barcelona (2008-12)

La Liga (3), Copa del Rey (2), Supercopa da Espanha (3), Champions League (2), Supercopa (2), Mundial de Clubes (2)

Bayern de Munique (2013-16)

Bundesliga (3), DFB-Pokal (2), Supercopa da UEFA (1), Mundial de Clubes da FIFA (1)

Manchester City (2016-atualmente)

Premier League (2), FA Cup (1), Copa da Liga (3), Community Shield (2)