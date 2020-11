OFICIAL: Pepe renova com o Porto até 2023

Nessa quarta-feira o FC Porto anunciou a renovação do contrato do zagueiro Pepe. O capitão do Dragão ampliou o seu vínculo até junho de 2023, quando terá 40 anos.

Pepe voltou ao Porto em 2019 procedente do Besiktas. De lá para cá já foram 65 partidas oficiais e quatro gols marcados.

O anúncio foi feito em uma cerimônia no gramado do Estádio do Dragão que contou com a presenta do presidente do clube, Pinto da Costa.

"O Pepe representa bem os símbolos e valores que o FC Porto pretende que todos os atletas tenham. Regressou por paixão. Ele disse sempre que era o FC Porto que queria. Hoje retribuo e digo que é o Pepe que nós queremos", disse o mandatário.