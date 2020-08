OFICIAL: Pierre Kalulu é o mais novo jogador do Milan

Pierre Kalulu já é um jogador do Milan. O clube 'rossonero' confirmou na quarta-feira a contratação do zagueiro de 20 anos, que vem do Olympique de Lyon.

O jogador é uma das promessas do futebol francês, ele pode jogar como central e lateral-direito e sai livre após rejeitar seu primeiro contrato profissional com o Lyon. Seu contrato vai até 2025.

As suas primeiras palavras, difundidas pelos canais oficiais do Milan, foram de gratidão e felicidade por ter ingressado no histórico clube "rossonero", que é a sua primeira contratação no verão.

"Fiquei muito feliz em saber que um clube com história e o nome de Milão estava interessado em mim. Obviamente fiquei muito feliz quando eles me falaram sobre vir aqui", disse ele.

Além disso, ele se descreveu como jogador: "Sou um jogador jovem e versátil, que pode jogar em todas as funções de defesa. Entre minhas qualidades, acho que estão velocidade e cobertura. Acho que sou um jogador completo".