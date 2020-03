OFICIAL: Premier League, suspensa pelo menos até 30 de abril

Na última sexta-feira, 13 de março, a Premier League anunciou por meio de comunicado oficial a suspensão da competição doméstica inglesa até 3 de abril, devido à pandemia do COVID-19 que afeta todo o planeta.

Mas a situação só está piorando, o que levou a competição inglesa a estender a pausa até o final de abril, para que as diferentes ligas do país britânico não sejam retomadas, pelo menos até maio.

A Premier League confirmou oficialmente após o encontro com todos os clubes na quinta-feira que as competições não serão retomadas antes de 30 de abril. A ideia é concluir tudo antes de 30 de junho, mas será complicado, já que a pandemia do coronavírus não para de aumentar.

Por meio de uma declaração conjunta com a Federação Inglesa de Futebol e a EFL, a Premier concordou com a suspensão indefinida da Championship, League One, League Two e da Premier League Feminina:

"A Federação Inglesa de Futebol, a EFL e a Premier League estão unidas em nosso compromisso de encontrar maneiras de retomar a temporada de futebol de 2019-20 e garantir que todos os jogos da Liga e da Copa de clubes nacionais e europeus sejam disputados o mais rápido possível", pode ser lido na declaração.

"Os pensamentos dos clubes profissionais de futebol ingleses estão com todos os afetados pelo COVID-19 e estão unidos para encontrar maneiras de retomar a temporada 2019-20 assim que for seguro", acrescenta.