OFICIAL: Premier League vai voltar em 17 de junho

Finalmente, o futebol ingles tem data para ser retomado. A data para a Premier League voltar é 17 de junho, uma quarta-feira. No entanto, os requisitos de prevenção deverão ser seguidos.

Manchester City x Arsenal e Aston Villa x Sheffield United - adiados devido à final da Copa da Liga - vão acontecer no dia 17, seguidos de uma rodada completa de partidas começando na sexta-feira, dia 19 de junho.

O chefe-executivo da Premier League, Richard Masters, afirmou: "Hoje nós concordamos provisoriamente em prosseguir com a Premier League na quarta-feira, dia 17 de junho".

"Essa data não pode ser confirmada, no entanto, até que tenhamos cumprido todos os requerimentos exigidos de segurança, já que a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos e torcedores são nossa prioridade", acrescentou.

Haverá portões fechados nos estádios, mas os jogos terão cobertura especial no país. Os acionistas da Premier League também aprovaram uma proposta que fará com que as 92 partidas restantes seja transmitidas ao vivo no Reino Unido pelos parceiros de transmissão da liga: Sky Sports, BT Sports, BBC Sport e Amazon Prime.

O planejamento de horários das partidas será diferente do habitual. Com isso, os jogos de fim de semana serão organizados da seguinte forma (no horário do Reino Unido - três horas em relação ao brasileiro):

Sexta-feira - 20h

Sábado - 12h30, 15h, 17h30 e 20h

Domingo - 12h, 14h, 16h30 e 19h

Segunda-feira - 20h

Jogos do meio de semana serão calendarizados da seguinte forma (todos os horários do Reino Unido):

Terças, quartas e quintas-feiras - 18h e 20h