OFICIAL: Premier voltará a treinar em pequenos grupos

Os acionistas da Premier League votaram por unanimidade na segunda-feira, 18 de maio, para poder voltar a treinar em pequenos grupos a partir da próxima terça-feira, 19 de maio à tarde.

Este é o primeiro passo para o retorno da competição inglesa, desde que seja seguro, uma vez que tudo dependerá de como a pandemia de coronavírus progride.

A Premier relatou a Fase 1 do Protocolo de Retorno ao Treinamento, que permitirá que as equipes treinem enquanto a distância de segurança for mantida.

Esta primeira fase foi acordada na competição inglesa após uma reunião com jogadores, dirigentes, médicos de diferentes clubes, especialistas independentes e o próprio governo do país britânico.

"Protocolos médicos rigorosos no mais alto nível garantirão que todos retornem ao treinamento no ambiente mais seguro possível. A saúde e o bem-estar de todos os envolvidos são a prioridade da Premier League, e o retorno seguro ao treinamento é um processo paulatino", informa a declaração oficial publicada no site da Premier League.