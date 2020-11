OFICIAL: princípio de acordo no Barça para economizar 122 milhões em salários

Depois de várias semanas de encontros e inúmeras informações sobre o assunto, o Barcelona conseguiu pôr fim a uma de suas grandes tarefas: a redução de salários na primeira equipe.

A equipe 'culé' comunicou através dos seus meios de comunicação oficiais que esta sexta-feira, 27 de novembro, a Mesa de Negociação, composta por representantes do clube e dos jogadores de futebol, chegou a um acordo de princípio para esta redução salarial no valor de 122 milhões de euros.

“Hoje as partes chegaram a um princípio de acordo que permite um ajuste do custo salarial da atual temporada, no valor de 122 milhões em remunerações fixas, a que se junta o diferimento por três anos da remuneração variável desta temporada, orçada em cerca de 50 milhões de euros”, começa o comunicado do Barcelona.

Da mesma forma, a carta deixa claro que este princípio de acordo "está pendente de ratificação nos próximos dias pelo grupo de jogadores e técnicos afetados".

Por último, o Barça quis sublinhar que, se ratificado, o acordo "será um marco de grande significado para reorientar a atual situação econômica" e salientou que "ambas as partes reconhecem o grande esforço que teve de ser feito para atingir este princípio de acordo e se parabenizam por isso".