OFICIAL: PSG, campeão da Ligue 1 2019-20

Nathalie Boy de la Tour, presidente da LFP, anunciou o que foi decidido nesta quinta-feira na reunião que o órgão realizou para decidir o que fazer com o campeonato francês, permanentemente suspenso pelo coronavírus.

O PSG foi proclamado campeão desta temporada atípica, conquistando o título de vencedor da Ligue 1 conquistado na última temporada e na anterior e na anterior...

A temporada terminou na França. Os campeonatos da Ligue 1 e 2 terminaram e o LFP, o órgão encarregado de organizá-los, decidiu como serão resolvidos.

E, no final, o julgamento lógico foi imposto, e não os desejos de alguns clubes, como o Olympique de Lyon, que lutaram até o último segundo pela retomada do campeonato ou por uma finalização que permitisse à equipe consertar o desastre que será o cenário fora da Europa no próximo ano.

Porque essa era uma questão que também foi discutida nesta reunião, como atribuir cotas europeias. No entanto, em vez de aplicar a classificação no momento da suspensão, a LFP calculou a média de pontos por jogo para determinar a ordem final, causando um par de trocas na tabela: Nice finalmente será o quinto, em detrimento de Reims e Estrasburgo, décimo, relegando Angers ao décimo primeiro lugar.

Acompanha o PSG na Liga dos Campeões: Olympique de Marseille, vice-campeão, e Rennes, terceiro colocado (eles jogarão oa prévia). O Lille ocupará a vaga da Liga Europa. A LFP não comentou o que acontecerá com as finais da Copa da França e da Copa da Liga, e é possível que elas sejam realizadas a portas fechadas no final de agosto.

Também foi decidido o que fazer com o problema das ascensões e rebaixamentos. E, diferentemente de outros campeonatos, na França haverá movimento entre as divisões.

Amiens e Toulouse serão rebaixados, como o último e penúltimo da Ligue 1, para a segunda divisão. E da Ligue 2 ascenderá Lens e Lorient, este último como proclamado campeão da competição.

O 'play off' de ascensão é, com isso, cancelado. Ajaccio, Troyes e Clermont não terão a possibilidade de disputar seu lugar na elite com o Nimes.

Na Ligue 2, também haverá rebaixamento. Orléans e Le Mans caem para Championnat National, de onde Pau e Dunkerke ascendem à categoria de prata.