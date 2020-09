OFICIAL: PSG compra Sergio Rico

O Sevilla se desvinculou de Sergio Rico, goleiro que 170 partidas como profissional pelo time espanhol e que agora pertence definitivamente ao Paris Saint-Germain.

Os franceses ficaram satisfeitos com a temporada do jogador. Ele foi um bom substituto de Keylor Navas, somando seis gols sofrdos em dez partidas. Por isso, a diretoria do Parque dos Príncipes encaminhou sua permanência.

Após ganhar a confiança em sua primeira temporada de empréstimo, Sergio Rico assinou um contrato válido até 2024. Além de Sevilla e PSG, ele tem breve passagem de uma temporada pelo Fulham em seu currículo.