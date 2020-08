OFICIAL: Quique Setién, demitido do Barcelona

Sua saída era dada como certa após a derrota humilhante e histórica por 8 a 2 contra o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, mas agora é uma realidade: o Barcelona demitiu Quique Setién e anunciou isso na tarde desta segunda-feira. O treinador de 61 anos já não faz mais parte do clube após oito meses em que nem os resultados e nem o desempenho em campo agradaram.

Através de uma breve declaração, o Barcelona informou que a decisão foi tomada pelo Conselho de Administração neste começo de semana: “O Conselho de Administração concordou que Quique Setién deixe de ser o treinador da primeira equipe. Esta é a primeira decisão no âmbito de uma ampla reestruturação do time principal”.

Além disso, o clube catalão indicou que o próximo treinador "será anunciado nos próximos dias" e tudo indica que será Ronald Koeman quem vai substituir o já demitido Quique Setién. Segundo a imprensa local, o ex-jogador do Barcelona já teria falado com o presidente Josep Maria Bartomeu.

Setién desembarcou no Camp Nou em 13 de janeiro deste atípico 2020 para substituir Ernesto Valverde, que ficou sem crédito depois de cair para o Atlético de Madrid por 3 a 2 nas semifinais da Supercopa da Espanha. Ele prometeu um bom futebol na sua primeira entrevista coletiva, mas não conseguiu cumprir após 25 jogos disputados, com cinco derrotas, quatro empates e 16 vitórias. Ao todo, foram 50 gols marcados e 27 sofridos.

Um ano em branco indefensável

Na Copa do Rei, o clube catalão se despediu nas quartas de final depois de perder por 1 a 0 para o Athletic com um gol de Iñaki Williams em San Mamés. Um adeus que poderia ter sido honroso se antes não tivesse se aproximado de um vexame contra o modesto Ibiza, que assustou o Barcelona nas oitavas de final.

No Campeonato Espanhol, Setién tropeçou várias vezes nos rivais mais fortes e nas partidas mais complicadas. Isso fez o time deixar escapar a liderança e o título para o Real Madrid, que encerrou a competição cinco pontos na frente. A má reta final despertou críticas que se somaram a depoimentos de medalhões insatisfeitos, como Luis Suárez, Arturo Vidal e Leo Messi.

Apesar disso, Setién tinha a chance de melhorar a temporada na Champions League, que se tornou a gota d'água e acabou com a paciência de quem ainda acreditava no comandante. Depois de eliminar o Napoli com mais dificuldades do que se esperava, encarou um Bayern de Munique que expôs totalmente o trabalho feito pelo treinador com uma derrota que virou um vexame na história do Barcelona. Foi o último capítulo da curta história de Quique Setién no Camp Nou.