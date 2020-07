OFICIAL: Racing acerta venda de Centurión ao Vélez

Ricardo Centurión convenceu a diretoria do Vélez Sarsfield. Emprestado ao clube pelo Racing, o atacante precisou de dois gols em seis jogos para convencer no 'Fortín'

O Vélez compra 40% dos direitos do argentino. É bom lembrar que Centurión jogou no São Paulo entre 2015 e 2017, mas não caiu nas graças da torcida.

"O Vélez chegou a um acordo com o Racing para a compra de 40% dos direitos econômicos do futebolista Ricardo Centurión. A operação será formalizada nos próximos dias" escreveu o o Vélez no seu perfil.