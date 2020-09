OFICIAL: Real Madrid empresta Brahim ao Milan

O Real Madrid emprestou Brahim Díaz ao Milan em uma operação confirmada nesta sexta-feira e que leva o atacante de 21 anos à Itália com contrato válido até o fim desta temporada.

O atacante espanhol aterrizou nessa quarta-feira no aeroporto da cidade italiana para realizar os exames médicos, fazendo a assinatura ser esperada para esta sexta-feira.

Com a confirmação, também surge a informação de que o acerto não envolve opção de compra, garantindo o retorno do atleta ao Bernabéu. Tudo indica que o Real Madrid conta com Brahim para o futuro e espera sua volta após ganhar experiência fazendo parceria com Zlatan Ibrahimovic.

Será a terceira grande liga para o jovem atacante formado no Málaga, já que ele também tem passagem pelo Manchester City. Desde que chegou a Madri, em dezembro da temporada 2018-19, o jogador disputou 21 jogos (seis como titular), marcou dois gols e deu três assistências.