OFICIAL: Real Madrid empresta Odegaard ao Arsenal

Agora é oficial, Martin Odegaard deixa o Real Madrid para tentar receber mais oportunidades em um grande da Premier League.

O Arsenal anunciou nesta terça-feira a chegada do norueguês de 22 anos, que atuará sob as ordens do técnico Mikel Arteta até o final da temporada 2020-21.

Não foram revelados oficialmente os valores envolvidos na transferência, mas o jornal 'The Times' afirma que o clube espanhol receberá 2 milhões de euros pelo empréstimo e que os ingleses pagarão o salário de 800 mil euros.

O jogador já estava em Londres desde o começo desta semana, onde passou pelos procedimentos necessários para a assinatura do contrato. Essa será a quarta vez que Odegaard é cedido pelo Real Madrid. Antes, atuou por Heerenveen (Países Baixos), Vitesse (Países Baixos) e Real Sociedad.

Insatisfação sem lugar nem confiança no Real Madrid

Recentemente, a imprensa espanhola vem afirmando que a diretoria do Real Madrid ficou surpreso a preferência do jogador em deixar o clube; e o jornal 'AS' citou as razões que justificam essa decisão.

O primeiro é a falta de oportunidades. O norueguês esteve em campo durante apenas 368 minutos nesta temporada, o que o torna o 19º jogador do time. É importante lembrar que ele teve de enfrentar lesões. Sua última participação foi contra o Celta, quando atuou por cinco minutos.

O segundo motivo é a mudança de planos. Zidane pediu seu retorno após deixar a boa fase na Real Sociedad, mas o jogador viu que não estava tendo o protagonismo que havia sido prometido.

A peça que o Arsenal precisava

Mikel Arteta vinha pedindo a contratação de um meio-campista ofensivo. Um criador de jogadas que fosse decisivo no campo de ataque, com último passe, chegada e com qualidade para ser titular a cada semana.

Mesut Özil, deixado de lado desde o início desta temporada, finalmente deixou o clube para atuar pelo Fenerbahçe. As conversas com a Inter de Milão sobre Eriksen foram interrompidas e Smith-Rowe ainda não tem tanta confiança no Emirates Stadium.