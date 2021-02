OFICIAL: Real Sociedad-United será disputado em Turim

Real Sociedad e Manchester United não se verão na Reale Arena. A partida de ida dos 16 avos-de-final da Liga Europa será disputada em local neutro devido a restrições na Espanha.

Na passada segunda-feira, soube-se que a Real Sociedad, o Manchester United e a UEFA concordaram em realizar o jogo na casa da Juventus, em Turim, para o qual pediram autorização ao clube e ao Governo italiano.

Esta terça-feira, o Governo italiano deu sinal verde para receber o confronto da Liga Europa e, portanto, no dia 18 de fevereiro a partida acontecerá no Estádio da Juventus.

“A proibição de entrada na Espanha de voos provenientes do Reino Unido até 16 de fevereiro e a incerteza de que essa proibição pudesse ser prorrogada ao longo do tempo levaram à decisão de jogar a partida em um campo diferente. Deste modo, com os acordos com a UEFA e a Juventus, e uma vez obtida a autorização do governo italiano, o jogo com o Manchester United será disputado no Estádio da Juventus, em Turim, a 18 de fevereiro", explicou o Real em comunicado oficial.