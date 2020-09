OFICIAL: Reguilón agora é do Tottenham

Sergio Reguilón volta a sair do Real Madrid. A novidade não é essa, mas sua aquisição pelo Tottenham. O clube inglês e o merengue anunciaram o acordo para a transferência do lateral esquerdo, fechado em torno de 30 milhões. "Esta equipe tem jogadores de classe mundial e um treinador de classe mundial. Estou louco para trabalhar com eles", disse o lateral.

Claro que o clube presidido por Florentino Pérez manteve a opção de recompra para o caso de querer voltar a ter o jogador no futuro, uma possibilidade que não deixa de ser razoável tendo em conta a grande atuação e progressão do jogador de 23 anos e com Marcelo já nos 32 anos.

Após vários dias de disputa entre o Manchester United e o Tottenham, a equipe de Mourinho acabou levando a melhor. Nesta quarta-feira os detalhes de sua saída já haviam sido divulgados e sabia-se que o zagueiro não compareceu às instalações do clube espanhol para continuar tratando do tornozelo torcido.

Por fim, tudo correu na sexta-feira, quando ele chegou a Londres para fazer o exame médico e assinar o contrato. O lateral viajou acompanhado de Gareth Bale, com quem vai dividir vestiário no próximo ano.

Reguilón havia jogado emprestado ao Sevilla no ano passado. Lá ele completou um ótimo ano após 38 jogos, enfeitado com três gols e quatro assistências. Foi uma peça fundamental para conquistar o título da Liga Europa e o quarto lugar na LaLiga. Na verdade, Monchi fez todo o possível para mantê-lo na equipe, mas a oferta ultrapassou as possibilidades do clube e ele teve que se contentar com Marcos Acuña.

Além disso, sua força o levou a se tornar regular nas convocatórias da Seleção Espanhola desde outubro do ano passado. deu o susto com uma lesão tardia.