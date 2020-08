OFICIAL: Reinier, emprestado ao Borussia Dortmund por duas temporadas

Agora é oficial. Reinier é jogador do Borussia Dortmund pelas próximas duas temporadas. Nos últimos dias, ele estava conhecendo os detalhes de seu novo contrato. Além disso, ele havia passado no exame médico. Mas a operação foi finalmente anunciada pelo Real Madrid em um comunicado.

"O Real Madrid CF e o Borussia Dortmund concordaram em emprestar o jogador Reinier Jesus pelas próximas duas temporadas, até 30 de junho de 2022", disse a entidade merengue em um comunicado escrito em seu site. Isso também foi publicado em suas redes sociais.

O jovem brasileiro segue o caminho de Achraf. O marroquino também foi emprestado à Bundesliga por dois anos para ganhar experiência pelas mãos do futebol alemão. Ele conseguiu, embora não tenha conseguido um espaço nos planos de Zidane e foi vendido à Inter.

O destino de Reinier, de apenas 18 anos, vai depender de como jogar nas duas temporadas que enfrenta. Será sua primeira vez na Alemanha. Ele jogou no Brasil, de onde assinou com o Real quando jogava no Flamengo, e na subsidiária do time merengue. Ele não fez sua estreia na primeira equipe.