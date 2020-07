OFICIAL: Robert Moreno é demitido do Monaco

Acabou oficialmente a passagem de Robert Moreno pelo Monaco. O jornal 'L'Équipe' já vinha garantindo antecipadamente a demissão do treinador, que foi confirmada neste domingo.

"AS Monaco anuncia que deu ponto final ao vínculo de Robert Moreno com o clube. O treinador espanhol foi informado neste sábado em reunião preliminar", disse o comunicado. "Nossos caminhos se separam antes do esperado, mas gostaríamos de agradecer a Robert Moreno por aceitar o desafio. Com seu corpo técnico, Robert fez todo o possível para melhorar a equipe, com entusiasmo e dedicação. Desejamos o melhor para seu futuro", completou a nota.

O espanhol chegou no meio da temporada ao clube francês, mas as coisas não engrenaram. O time não conseguiu frequentar a parte de cima da tabela e terminou eliminado nas duas Copas. O amistoso contra o Cercle Brugge (2-0) teria sido a gota d'água.

Essa demissão encerraria uma temporada para ser esquecida no Monaco, que, com a nona colocação, não conquistou vaga para a Champions nem para Europa League.

'L'Équipe' também vem citando Niko Kovac como o principal candidato para assumir o comando da equipe.