OFICIAL: Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo

Após a demissão de Domènec Torrent do banco do Flamengo por conta dos péssimos resultados com a equipe carioca, o clube viu em Rogério Ceni a solução ideal para o problema, e o planejado foi cumprido.

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, organizou todos os procedimentos para que Ceni pudesse comandar o time carioca.

O ex-goleiro foi recebido no aeroporto do Rio de Janeiro por um grupo de torcedores mais do que entusiasmados com a notícia e com a chance de reeguer um time que Jorge Jesus deixou no topo do topo.

Nessa terça-feira, a equipe finalmente anunciou em seu Twitter a chegada de Rogério Ceni, com vínculo até 2021.