OFICIAL: Rubi é demitido do Betis

Rubi não resistiu a última derrota do Betis diante do Athletic (1-0) e não é mais treinador do clube. A entidade comunicou a decisão na madrugada do sábado para o domingo.

Em nota, o clube agradeceu "os serviços prestados a entidade, destacando seu profissionalismo e dedicação" ao agora ex-treinador e sua comissão técnica.

Alexis Trujillo será o responsável por comandar o time principal. "O atual coordenador da área esportiva do clube, ocupará o banco bético até o final da presente temporada", confirmou.