OFICIAL: semifinais e final da Copa da Itália têm data

As partidas de volta da semifinal Copa da Itália terá as partidas de Juventus contra Milan e Napoli contra Inter de Milão disputadas nos dias 12 e 13 de junho.

A final será no dia 17 do mesmo mês no Estádio Olímpico de Roma, como anunciado nesta quinta-feira pelo ministro do Esporte, Vincenzo Spadafora.

"Pedi que o futebol pudesse ser retomado com a Copa da Itália, com todos os três jogos ao vivo e abertos na televisão 'Rai'. As duas semifinais foram antecipadas para permitir depois o desenvolvimento de um rico calendário de eventos. Será disputado nos dias 12 e 13 de junho, terminando no dia 17", disse Spadafora em uma transmissão ao vivo pelo Facebook.

Assim, depois de mais de três meses de interrupção forçada devido ao coronavírus, o futebol italiano retornará com três partidas decisivas, todas a portas fechadas, antes do retorno da Serie A em 20 de junho.

O primeiro jogo, no dia 12, será a Juventus e o Milan no Allianz Stadium, em Turim, depois que a ida, disputada em fevereiro em San Siro, terminou em 1 a 1.

No dia seguinte, será o estádio do Napoli, que ganhou o primeiro jogo fora de casa por 1 a 0 com um grande gol do espanhol Fabián Ruiz.