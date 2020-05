OFICIAL: Serie A será retomada em 20 de junho

A Serie A entrou na contagem regressiva final para seu reinício. A competição italiana será retomada em 20 de junho, depois de chegar a um acordo entre todos os envolvidos, que aprovaram o protocolo para o retorno do futebol.

Está tudo pronto na Itália para que a bola role novamente. Ou, pelo menos, tudo está planejado para que os times entrem em campo em menos de um mês. As autoridades chegaram a um acordo e, em 20 de junho, a elite do 'Calcio' estará de volta.

O plano proposto pelas autoridades do futebol já tem a aprovação das autoridades sanitárias, mas a quarentena é mantida, no momento. Também foi acordado que a Copa da Itália será disputada em 13 de junho. A Serie B será retomada nas mesmas datas que A.

A intenção de Spadafora, ministro do esporte da Itália, é que a Coppa seja disputada em sua totalidade entre 13 e 20 de junho, antes do reinício da liga.

A Serie A terá primeiro os quatro jogos adiados da 25ª jornada, de modo que todas as equipes retomarão juntas o campeonato na 27ª jornada, com o mesmo número de partidas disputadas e a serem realizdas.

Além disso, um tipo de plano B foi aprovado caso a competição enfrente uma nova suspensão devido a um possível surto da doença. A Federação Italiana, de acordo com Spadafora, aceitaria um término rápido, com um 'play off' para o título e um 'play out' para permanência, bem como um término definitivo no caso de impossibilidade de reinicialização.