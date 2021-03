OFICIAL: Simakan, o reforço do RB Leipzig para o lugar de Upamecano

Mohamed Simakan irá do Racing Strasbourg para o RB Leipzig na próxima temporada com um contrato de cinco anos de 1º de julho de 2021 até o verão de 2026. O promissor zagueiro de 20 anos usará o número 2 e chega para substitui Upamecano, contratação para a próxima temporada do Bayern de Munique.

Simakan, que vem em troca de cerca de 15 milhões de euros, chegou a Estrasburgo em 2017 e rapidamente passou pelas equipes Sub-19 e Sub-23 para se juntar à equipe profissional da Ligue 1.

Lá, o internacional Sub-20 francês se consolidou como jogador regular, apesar da pouca idade, e disputou 19 partidas em tal temporada. Desde meados de janeiro de 2021, Mohamed Simakan foi submetido a uma operação artroscópica no joelho direito. Até agora, ele jogou um total de 44 partidas oficiais (um gol e uma assistência) pelo Strasbourg.

“Simakan é um zagueiro robusto, com boa dinâmica e flexibilidade. Pode jogar tanto no centro, no meio e na ala. Com 20 anos, Mohamed ainda é jovem e capaz de se desenvolver, mas já jogou duas temporadas no Strasbourg como jogador regular e também adquiriu experiência internacional na Liga Europa", explicou o diretor esportivo do clube, Markus Krösche.

E o jogador, nas primeiras palavras com o seu clube, ressaltou que pretende se integrar "o mais rapidamente possível". “Escolhi o RB Leipzig porque acho que o clube é o melhor para a minha carreira. Aqui posso me desenvolver da melhor maneira e eles me desafiam todos os dias. Quero muito ir para a Bundesliga, a cidade de Leipzig e encontrar meus companheiros e torcedores. Troquei opiniões com alguns dos jogadores durante o meu processo de tomada de decisão e eles me relataram apenas coisas positivas", garantiu a nova promessa da equipe alemã.