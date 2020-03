OFICIAL: Sturridge, suspenso por apostas ilegais até o final da temporada

Sturridge está na boca do povo recentemente por causa de sua saída repentina do Trabzonspor, quando renunciou ao que restava do contrato temporariamente e economicamente. E agora já sabemos o porquê: a federação inglesa de futebol o sancionou. Ele está proibido de jogar futebol ou participar de qualquer atividade relacionada até o dia 17 de junho.

O motivo? Há algum tempo, o jogador sofreu uma penalidade de seis semanas e uma multa de 83.743 euros por manipular informações privilegiadas. O que ele fez foi dizer ao irmão para apostar em sua contratação pelo Sevilla em 2018, já que ele sabia que isso iria acontecer.

A sanção imposta a ele não satisfez a FA (federação inglesa de futebol), que recorreu para que a pena se tornasse mais severa. A UEFA, após deliberar sobre as reclamações, decidiu aumentar significativamente a punição para o jogador.

"Daniel Sturridge foi suspenso de qualquer atividade futebolísitca e relacionado a ela de hoje até o final de 17 de junho de 2020. Após o apelo da FA às conclusões da Comissão Reguladora independente neste caso, um conselho de apelação independente percebeu que a Comissão Reguladora não aplicou as regras da FA em relação ao uso de informações internas e encontrou argumentos que não se sustentavam", relatou a UEFA.

"Em relação à punição, o conselho de apelações concordou com a FA que a sanção originalmente imposta a Sturridge era indevidamente indulgente e, portanto, aumentou sua suspensão esportiva de duas semanas para quatro meses. O conselho também dobrou a multa para 17.1872 euros ", continuou em seu comunicado.

Mais informações em breve...