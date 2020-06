OFICIAL: Supercopa da Europa, no dia 24 de setembro em Budapeste

O Comitê Executivo da UEFA decidiu na reunião dessa quarta-feira que a Supercopa da Europa 2020 seria finalmente disputada no Puskas Arenas, em Budapeste, em 24 de setembro.

Em princípio, o título decidido pelo vencedor da Liga dos Campeões e da Liga Europa seria disputado em agosto no Estádio do Dragão, a casa do Porto, mas devido a mudanças nos torneios e no calendário devido à pandemia de coronavírus, o cenário da partida mudou.

A Liga dos Campeões será resolvida em agosto em Lisboa e a Liga Europa em várias cidades da Alemanha, por isso a disputa pelo título que coroa o super-campeão continental foi adiada.

As próximas edições da Supercopa serão disputadas em Belfast (2021), Helsinque (2022) e Kazan (2023).