OFICIAL: Superliga argentina é suspensa até 31 de março

Apesar das resistências e lutas pelo poder, a AFA e a Superliga não tiveram escolha a não ser suspender a atividade dos clubes, tanto competitivamente quanto em treinamento.

O Ministério do Turismo e Esportes, liderado por Matías Lammens, enviou cartas a Claudio Tapia e Marcelo Tinelli, detentores da AFA e Superliga, para tomar medidas para suspender o campeonato.

A expansão do COVID-19 obrigou a tomar uma decisão que não foi fácil, mas que estava antecipando nas últimas horas. Colômbia, Chile, Paraguai, Brasil, Venezuela, Bolívia... Os campeonatos sul-americanos fecharam as portas e subsequentemente anunciaram suspensões ao longo dos dias.

O River Plate já havia iniciado uma ofensiva ao não aparecer contra o Atlético Tucumán no início da Copa da Superliga, torneio que esclarecerá as médias e os rebaixamentos. As punições foram anunciadas... mas dias depois o campeonato seguiu o caminho iniciado por River.

31 de março é o prazo para tomar uma nova decisão para a retomada. Depois de decidirem jogar a portas fechadas, finalmente a AFA e a Superliga tiveram que seguir o conselho médico das instituições e autoridades.