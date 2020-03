OFICIAL: Superliga Turca é suspensa por conta do coronavírus

Nesta manhã de quinta-feira, o FIFPro pediu à Superliga Turca que suspendesse a competição, um recurso que, finalmente, teve o resultado esperado. E é que o governo turco atendeu à solicitação do FIFPro e dos jogadores e decidiu suspender a competição.

"Hoje revisamos as decisões tomadas com os presidentes das federações esportivas e decidimos adiar todas as ligas", disse o ministro da Juventude e Esportes, Mehmet Kasapoglu, em entrevista coletiva.

A nova data para retomar as competições será conhecida quando a situação estiver resolvida, anunciou o presidente da Federação Turca de Futebol Nihat Özdemir na mesma conferência de imprensa.

Kasapoglu lembrou que há uma semana a Turquia decidiu que todos os jogos deveriam ser disputados sem espectadores, mas para superar a pandemia "com a menor perda possível", toda a Liga será adiada.

Atualmente, na 26ª semana da Super Liga, com 8 rodadas de antecedência, o Trabzonspor lidera a classificação.

É seguido de perto por Basaksehir, uma equipe de Istambul que nos últimos anos conquistou uma posição entre os melhores do país, embora ainda não tenha conseguido chegar ao cume.

Galatasaray está em terceiro lugar, com Besiktas em quinto lugar e Fenerbahçe em sétimo.