OFICIAL: Thomas Tuchel é o novo técnico do Chelsea

Fim do mistério. Após a demissão de Frank Lampard por conta da irregularidade nessa temporada na Premier League, o Chelsea anunciou o chegada do ex-técnico do PSG para assumir o banco da equipe.

Thomas Tuchel será o primeiro alemão a comandar o time inglês, tendo guiado seu ex-clube a títulos importantes, incluindo a final da Champions League.

O técnico passou sete temporadas comandando o futebol alemão. Primeiro com o Mainz (chegando até a Liga Europa) e depois por uma frutífera passagem pelo Borussia Dortmund, conseguindo faturar a Copa Alemã.

Tuchel agora se reencontra com Christian Pulisic e Thiago Silva, que comandou no Dortmund e no PSG, respectivamente.

O francês chega para comandar o clube por um ano e meio com possibilidade de extensão e agradeceu a oportunidade: "Todos temos o maior respeito pelo trabalho de Frank Lampard e o legado que ele criou no Chelsea. Desse modo, mal posso esperar para encontrar meu time e competir na mais empolgante liga do futebol. Estou grato por agora ser parte da família do Chelsea - é algo incrível!', disse o novo técnico do Chelsea.