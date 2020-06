OFICIAL: Timo Werner é do Chelsea

Fim da novela envolvendo o destino de Timo Werner, o atacante trocará a Bundesliga pela Premier League para defender as cores do Chelsea a partir da próxima temporada.

O clube inglês anunciou a contratação nas suas redes sociais. De acordo com a imprensa inglesa, o time de Stamford Brdge teria pago 53 milhões de euros ao RB Leipzig pelo atacante.

"Werner permanecerá no RB Leipzig até o final da Bundesliga. Será integrado aos seus companheiros no Chelsea a partir de julho, assim que realize os exames médicos", diz o comunicado do clube inglês.

"Estou encantado por assinar com o Chelsea. É um grande orgulho poder representar este grande clube. Quero agradecer ao RB Leipzig e aos torcedores por estes fantásticos quatro anos. Estarão para sempre no meu coração. Estou ansioso para iniciar a próxima temporada com os meus novos companheiros de equipe, novo treinador e, claro, com os torcedores do Chelsea. Juntos, temos um futuro de sucesso à frente", disse Werner.