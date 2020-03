OFICIAL: UEFA adia Eurocopa para 2021

A Eurocopa das 12 sedes, prevista para este verão europeu, não será finalmente realizada em 2020. O avanço do coronavírus impossibilitou a realização do principal torneio de equipes nacionais em nível europeu.

A UEFA tomou a decisão na terça-feira, depois de ouvir as opiniões de todas as federações por videoconferência e a tornou pública em um comunicado.

O órgão europeu tomou esta decisão em primeiro lugar, a fim de garantir a segurança da saúde de toda a família (torcedores, jogadores, organizadores...) do futebol e, em segundo lugar, dar um cabo às federações e equipes, quem tentará terminar as competições da melhor maneira possível.

Eles já haviam alertado sobre perdas de vários milhões de dólares caso as ligas não pudessem ser concluídas, então parece que eles tentarão finalizá-las nos próximos meses.

Embora não se saiba o que o futuro imediato nos trará em relação à pandemia, a intenção da UEFA é também que a Liga dos Campeões e a Liga Europa terminem com um novo calendário.

Se a crise do coronavírus permitir e tudo melhorar na Europa devido às medidas que estão sendo tomadas e ao aumento esperado das temperaturas, as duas competições serão disputadas em um novo formato, com as quartas de final em uma única partida e uma 'Final Four' na Turquia.

A Eurocopa 2021 ocorrerá de 11 de junho a 11 de julho, conforme confirmado pela Federação Norueguesa, que foi uma das primeiras a divulgar as informações.

Agora, muitas incógnitas estão se abrindo, pois é preciso lembrar que em 2021 o primeiro Mundial de Clubes no novo formato ocorrerá e também se verá o que acontece com a Liga das Nações da UEFA, que também terá datas decisivas naquele verão. Além disso, resta ver se a UEFA mantém 2021 como a data de início da próxima Eurocopa, em 2025, ou retoma o percurso seguido até agora e a realiza em 2024. Tudo isso, em qualquer caso, já passou a segundo plano por conta da severidade da pandemia que afetou a todos.