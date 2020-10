UEFA permite 30% de público nos estádios

Os jogos de Liga dos Campeões, Liga Europa, a Supercopa da Europa e Liga das Nações, poderão ter público ocupando até 30% da capacidade dos estádios.

É um passo adiante na volta à antiga realidade, afetada pela pandemia. A UEFA informou a novidade nesta quinta-feira em comunicado oficial após a definição dos grupos da Liga dos Campeões em sorteio realizado em Genebra.

Além da capacidade restrita aos 30%, a liberação do público dependerá de acordo com as autoridades locais de cada partidas.

Apesar de permitir apenas parte capacidade, alguns jogos envolverão multidões. Depende totalmente do estádio. No Santiago Bernabéu, por exemplo, a capacidade total é para 81.044 pessoas, então poderão assistir mais de 24.000 espectadores. É muito menos do que o total, mas ainda é um número elevado.

Os visitantes também poderão ir? Não. A torcida da equipe visitante terá que ver à distância. Isso poderia causar a transmissão do contágio de áreas menos afetadas pela pandemia para regiões com os casos controlados.