OFICIAL: UEFA suspende o jogo entre Romênia e Noruega

A penúltima rodada do Grupo A da Liga B esperava viver um duelo emocionante entre a Romênia e a Noruega na Liga das Nações. No entanto, o positivo de Elabdellaoui para COVID-19 já complicou as coisas em um início.

Na Noruega, todos aqueles que tiveram contato com uma pessoa infectada são obrigados a manter a quarentena por pelo menos dez dias. E, claro, foi o caso da própria seleção nacional.

Portanto, a equipe não poderia viajar e, horas depois e após estudar o caso, a UEFA decidiu suspender definitivamente a partida ao ver a impossibilidade da viagem dos noruegueses.

“Estamos preocupados com o aumento da situação de contágio na sociedade. Por isso, fazemos todo o possível para não expor os outros. Como jogadores de futebol, vivemos em quarentena há seis meses”, disse o comunicado da Seleção Noruega.

"Nós, e não menos os jogadores, perdemos a oportunidade de nos classificarmos para a Copa do Mundo se falharmos na primeira fase... ", relembraram em sua mensagem.