Apesar de não ter muitos minutos no time principal, o United sabe do potencial Tahith Chong, e por isso resolveu assinar a renovação do seu contrato.

O jovem holandês fica em Old Trafford até julho de 2022, com a opção de uma renovação automática por mais uma temporada.

Chong tem 14 jogos pelo Manchester United, tendo sido titular em quatro deles. Mesmo assim, o jovem parece estar ganhando a confiança de Solskjaer