OFICIAL: Van de Beek assina com o Manchester United

Van de Beek já é do Manchester United. Após ser um dos nomes mais cobiçados do mercado de transferência, o meia holandês escolheu jogar em Old Trafford.

De acordo com clube inglês, o jogador de 23 anos assina por cinco temporadas, com opção de ampliar o vínculo por uma temporada a mais. Os valores não foram divulgados, mas os rumores apontam para algo em torno aos 40-45 milhões de euros.

No total, Van de Beek deixa o Ajax após 191 partidas oficiais, onde marcou 48 gols e deu 33 assistências com os 'ajacied'.