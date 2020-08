OFICIAL: Willian assina com o Arsenal

Willian é o mais novo reforço do Arsenal. Os 'gunners' anunciaram nessa sexta-feira a contratação do atacante brasileiro, que deixou o Chelsea após cumprir o seu contrato.

Aos 32 anos, Willian assina com o Arsenal o contrato que não conseguiu com os 'blues'. O vínculo com o novo clube é de três temporadas.

Willian começou a carreira no Corinthians e em 2007 começou a sua aventura pelo velho continente ao ser contratado pelo Shakhtar Donetsk, onde jogou por quatro temporadas antes de acertar com o Anzhi e posteriormente com Chelsea, clube que defendeu por sete anos.

Com a camisa azul o brasileiro ganhou dois títulos da Premier League, uma FA Cup e uma Europa League. No total foram 339 partidas, 63 gols marcados e 56 assistências.