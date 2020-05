Ognjenovic se defende 21 anos depois: "Eu não era tão ruim"

Perica Ognjenovic. Os mais velhos se lembrarão dele. Foi o momento em que a Estrela Vermelha se apaixonou, nos anos 90, e fez com que talentos se afastassem. Após os experimentos fracassados ​​com Jankovic e Petkovic, o 'Átomo' deixou a desejar no Bernabéu. 21 anos depois, em uma entrevista ao 'AS', ele se defendeu contra seus críticos.

"Eu não era tão ruim", disse o agora técnico. "O problema é que não joguei vários jogos seguidos. Não lembro de ninguém me criticando pelo jogo. Joguei pouco, sim, mas críticas por um jogo ruim? Acho que não tinha muitas... Às vezes dói quando vejo essas listas" , comentou sobre a classificação em que ele aparece como uma das piores contratações da história do Real Madrid.

Além disso, o sérvio reclamou de lesões, que o atormentaram durante seus dois anos na equipe. "Quando um jogador de futebol tem problemas de lesão e não pode jogar, ele não se sente bem. Era o único problema. Eu tive muita sorte", disse ele.

De fato, mesmo que ele jogasse apenas 721 minutos em duas temporadas, chegou um momento em que ele se sentiu o Vinicius da época. "Eu jogava muito bem. Ok, nem sempre fui titular, mas jogava com ele 45 minutos, 30 minutos, eu até fui titular algumas vezes naquele ano em que ganhou a Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões, joguei contra o Bayern e o United... As críticas foram boas. Joguei pouco, mas o que joguei ajudou muito", afirmou.