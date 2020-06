UEFA cogita sede única para jogos de Barça, Real, Juve e Chelsea

Mesmo sem confirmação de datas ou de um novo formato, a Uefa já avisou os clubes que ainda não jogaram a segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões sobre a possibilidade destes jogos serem jogados em uma sede única, em campo neutro.

Quatro jogos das oitavas ainda não foram realizados: Manchester City x Real Madrid; Barcelona x Napoli; Juventus x Lyon; Bayern x Chelsea. Tais partidas não devem ser jogadas na casa dos mandantes mas sim na sede fixa que a Uefa busca para terminar a competição.

Lembrando que PSG, Atalanta, Atlético de Madrid e RB Leipzig já estão classificados para as quartas de final do torneio.

O jornal espanhol 'AS' confirmou que o Real Madrid foi procurado pela entidade europeia sobre esta possibilidade. O clube se mostrou disponível para terminar o campeonato onde a Uefa considerar que é seguro retomar a Liga dos Campeões.

Embora não haja nenhuma confirmação sobre quando, onde ou qual será o formato da Liga dos Campeões, o As informou que a ideia é voltar com a competição no dia 8 de agosto, um sábado.

Istambul, descarta por motivos logísticos e econômicos

Previamente escolhida como sede da grande final da Liga dos Campeões, Istambul não será a sede única que a Uefa pretende escolher para finalizar a atual edição de sua principal competição. Lisboa e Madri aparecem com mais possibilidades de receber o torneio.

O Atlético de Madrid, inclusive, já disponibilizou o Wanda Metropolitano, sede da última final entre Liverpool e Tottenham, para receber a competição mais uma vez. A capital portuguesa, porém, agrada mais a Uefa.

Em Lisboa, seria possível utilizar dois estádios: Estádio José Alvalade, do Sporting, e o Estádio da Luz, do Benfica. Este último, inclusive, seria uma das sedes da Eurocopa de 2020, adiada pela pandemia de Covid-19.

A Uefa considera realizar um "Final Eight" para poder finalizar a Liga dos Campeões desta temporada.