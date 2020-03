Oitavas da Champions, sem torcida

A segunda partida entre PSG e Borussia Dortmund, pelas oitavas de final da Champions League, será disputada com portões fechados, no Parc des Princes, como medida de precaução contra o coronavírus Covid-19.

O primeiro encontro entre as equipes terminou com vitória alemã, por 2x1. Agora, o time de Neymar e Mbappé precisa vencer para seguir vivo na briga pelo título. Porém, a busca pela classificação vai acontecer sem o apoio dos torcedores de Paris.

Essa prática vem sendo adotada em alguns jogos ao redor do mundo, principalmente na Itália, um dos países mais afetados pela doença. Neste domingo (8), inclusive, a Juventus venceu a Inter em clássico válido pela Serie A, para assumir a ponta da tabela de classificação, sem a presença de torcedores. E conforme o vírus se espalha, a opção de realizar partidas com portões fechados se torna mais adotada ao redor do mundo.

Jogos de Barcelona e Atalanta também devem acontecer com portões fechados

Não é só o PSG que sofrerá com a medida. Após perder por 4x1 o jogo de ida, o Valencia não poderá contar com o apoio de seus torcedores para tentar reverter o resultado diante do Atalanta, nesta terça-feira (10), no Mestalla.

O mesmo deve acontecer para o confronto entre Barcelona e Napoli, nesta quarta-feira (11), no Camp Nou, segundo informações divulgadas pelo jornal L'Esportiu. A decisão ainda não foi divulgada de maneira oficial, mas o veículo afirmou que o Barcelona será comunicado nos próximos dias sobre a medida de precaução.