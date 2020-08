Oitavas Libertadores 2020: classificados, datas e mais

O retorno da Copa Libertadores da América 2020 já está definido. Dos brasileiros, Santos e Athletico-PR já entram em campo no dia 15 de setembro. Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Internacional e São Paulo atuam nos dias seguintes da mesma semana.

Os duelos, válidos pela terceira rodada da fase de grupos, começam a fazer o torcedor pensar nas fases finais da competição. Se a fase de grupos acabasse hoje, por exemplo, seis dos sete brasileiros estariam classificados para as oitavas de final. O único fora, no momento, seria o Furacão, terceiro do Grupo C.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou recentemente as datas do sorteio das oitavas de final do torneio, que deve ser realizado virtualmente devido às complicações da pandemia do coronavírus Covid-19.

O sorteio será realizado no dia 24 de outubro, que é o primeiro final de semana após a última partida da primeira fase. Todo o chaveamento já será decidido, das oitavas de final até as semifinais da competição. Os confrontos serão disputados em ida e volta, com os classificados em primeiro em seus grupos enfrentando os segundos colocados e decidindo em casa.

Até o momento, nenhum clube já garantiu vaga às oitavas de final da competição, mas Santos, Palmeiras e Flamengo têm 100% de aproveitamento em seus grupos!

Quem enfrenta quem?

A definição dos confrontos será através de sorteio ainda a ser realizado pela Conmebol. O sorteio será no dia 24 de outubro de 2020, sábado.

Quando serão os jogos?

Com dúvidas em relação a decisão apenas, a Conmebol reservou assim as datas das oitavas em diante:

OITAVAS DE FINAL

24 e 26 de novembro (ida) e 1 e 3 de dezembro (volta).

QUARTAS DE FINAL

08 e 10 de dezembro (ida) e 15 e 17 de dezembro (volta).

SEMIFINAIS

5 e 6 de janeiro (ida) e 12 e 13 de janeiro (volta).

FINAL

Em jogo único, em 23/01, 24/01 ou 30/01, no Maracanã.

Quando os brasileiros jogam?

A menos de um mês para o reinício da Liberta, suspensa em março, os torcedores já podem se preparar para o retorno das partidas. O Athletico-PR visita o Jorge Wilstermann, na altitude Cochabamba (Bolívia), às 19h15. O Santos entra em campo no mesmo dia, na Vila Belmiro, contra o Olímpia, do Paraguai, às 21h30.

Em 16 de setembro, às 19h15, o Internacional recebe o América de Cali, da Colômbia, no Beira Rio, e, às 21h30, fora de casa, o Grêmio mede forças com a Universidad Católica, do Chile. Também longe dos seus domínios, o Palmeiras pega o Bolívar, da Bolívia.

São Paulo e Flamengo, jogam contra River Plate (em casa) e Independiente del Valle, do, Equador (fora), respectivamente, às 19h e às 21h, na quinta-feira (17). A Copa Sul-Americana, também organizada pela Conmebol, tem retorno previsto para 27 de outubro. Bahia e Vasco seguem na disputa.