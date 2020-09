Oitavas da Libertadores 2020: classificados, datas e mais

A fase de grupos da Libertadores da América já está em sua reta final. Dos brasileiros, o São Paulo é o time que está em situação mais delicada, dependendo de combinações de resultados para poder avançar na competição.

Todos os demais brasileiros na competição (Athletico-PR, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e Santos) lideram ou estão em segundo em seus respectivos grupos. Ou seja, se a fase de grupos acabasse hoje, seis dos sete brasileiros estariam nas oitavas de final.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou recentemente as datas do sorteio das oitavas de final do torneio, que deve ser realizado virtualmente devido às complicações da pandemia do coronavírus Covid-19.

O sorteio será realizado no dia 24 de outubro, que é o primeiro final de semana após a última partida da primeira fase. Todo o chaveamento já será decidido, das oitavas de final até as semifinais da competição. Os confrontos serão disputados em ida e volta, com os classificados em primeiro em seus grupos enfrentando os segundos colocados e decidindo em casa.

Até o momento, apenas o Nacional-URU, único time com 100% de aproveitamento após quatro rodadas, já garantiu sua vaga para a próxima fase. Nesta quinta rodada, 14 times podem garantir um lugar nas oitavas de final da Libertadores.

Quem enfrenta quem?

A definição dos confrontos será através de sorteio ainda a ser realizado pela Conmebol. O sorteio será no dia 24 de outubro de 2020, sábado.

Quando serão os jogos?

Com dúvidas em relação a decisão apenas, a Conmebol reservou assim as datas das oitavas em diante:

OITAVAS DE FINAL

24 e 26 de novembro (ida) e 1 e 3 de dezembro (volta).

QUARTAS DE FINAL

08 e 10 de dezembro (ida) e 15 e 17 de dezembro (volta).

SEMIFINAIS

5 e 6 de janeiro (ida) e 12 e 13 de janeiro (volta).

FINAL

Em jogo único, em 23/01, 24/01 ou 30/01, no Maracanã.

Brasileiros na fase de grupos

No Grupo A, o Flamengo está em segundo lugar, com 9 pontos, mesma pontuação do líder da chave, Independiente del Valle. Para garantir a vaga nas oitavas, o atual campeão tem dois compromissos no Maracanã: contra o Del Valle, no dia 30 de setembro, e Junior Barranquila, no dia 21 de outubro.

O Palmeiras lidera o Grupo B, com 10 pontos. O Alviverde também jogará as duas últimas partidas em casa, no Allianz Parque, contra Bolívar (30 de setembro) e Tigre (21 de outubro). No Grupo C, outro líder brasileiro: o Athletico-PR, que recebe o Jorge Wilstermann no dia 29 de setembro, e visita o Peñarol no dia 20 de outubro.

Pior colocado entre os brasileiros, o São Paulo ocupa a terceira posição do Grupo D, com apenas quatro pontos em quatro jogos. O Tricolor ainda pode se classificar, mas precisa vencer tanto o River Plate fora de casa, dia 30, e quanto o Binacional no Morumbi, dia 20 de outubro.

Internacional e Grêmio dividem a liderança do Grupo E. Os dois Gre-Nais já aconteceram e os rivais somam 7 pontos cada. O Tricolor tem dois jogos em casa, contra Universidad Católica e América de Cali. Já o Colorado joga contra os mesmos adversários fora de casa. Os jogos do Grupo E acontecem nos dias 29 de setembro e 22 de outubro.

Por fim, o Santos é líder isolado do Grupo G com 10 pontos. O Alvinegro da Vila Belmira ainda joga contra o Olimpia, no Paraguai, no dia 1 de outubro, e contra o Defensa y Justicia, dia 20 de outubro, em casa.