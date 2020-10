Tudo sobre as oitavas de final da Libertadores 2020

Restam apenas quatro jogos para o fim da fase de grupos da Libertadores da América. Dos brasileiros, o São Paulo é o único time que não se classificou para o mata-mata da competição. Os demais, com exceção do Inter, que define sua situação nesta quinta-feira, 22 de outubro, conseguiram se classificar.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) marcou para esta sexta-feira, 23, o sorteio das oitavas de final do torneio, que deve ser realizado virtualmente devido às complicações da pandemia da Covid-19.

Todo o chaveamento já será decidido, das oitavas de final até as semifinais da competição. Os confrontos serão disputados em ida e volta, com os classificados em primeiro em seus grupos enfrentando os segundos colocados e decidindo em casa.

Até o momento, os classificados são:

Primeiros colocados: Flamengo, Palmeiras, Jorge Wilstermann, River Plate, Nacional, Santos e Boca Juniors; Segundo colocados: Independiente del Valle, Guaraní, Athletico-PR, LDU, Racing e Delfín.

Além destes times, o Grêmio também já está classificado. A definição do grupo do Tricolor acontece nesta quinta-feira (22). No mesmo grupo, Internacional e América de Cali brigam pela outra vaga.

Quem enfrenta quem?

Os primeiros colocados dos grupos enfrentam os segundos na fase de oitavas de final. O sorteio será no dia 23 de outubro de 2020, sexta-feira.

Quando serão os jogos?

Com dúvidas em relação a decisão apenas, a Conmebol reservou assim as datas das oitavas em diante:

OITAVAS DE FINAL

24 e 26 de novembro (ida) e 1 e 3 de dezembro (volta).

QUARTAS DE FINAL

08 e 10 de dezembro (ida) e 15 e 17 de dezembro (volta).

SEMIFINAIS

5 e 6 de janeiro (ida) e 12 e 13 de janeiro (volta).

FINAL

Em jogo único, em 23/01, 24/01 ou 30/01, no Maracanã.

Brasileiros na fase de grupos

O Flamengo carimbou sua vaga nas oitavas de final com uma goleada por 4 a 0 sobre o Independiente Del Valle, para vingar os 5 a 0 sofridos no encontro anterior. Na última partida, mais uma boa vitória, desta vez por 3 a 1 contra o Junior Barranquila, totalizando 15 pontos na competição.

O Palmeiras foi o líder o Grupo B, com 16 pontos e se despediu da fase de grupos com uma goleada por 5 a 0 contra o Tigre. No Grupo C, o Athletico-PR deixou o primeiro lugar escapar ao perder para o Peñarol na última rodada. Mesmo assim, o Rubro-negro está classificado para o mata-mata.

Pior colocado entre os brasileiros, o São Paulo está desclassificado. A despedida da competição foi no 5 a 1 contra o Binacional, no Morumbi. O Tricolor disputará a Sul-Americana.

O Grêmio está na liderança do Grupo E e garantiu matematicamente sua classificação com a vitória por 2 a 0 sobre a Universidad Católica , aliado ao empate sem gols do Inter (segundo colocado e que ainda precisa sacramentar sua vaga) contra o América de Cali. A última rodada acontece em 22 de outubro.

Por fim, o Santos não teve dificuldades para se classificar em seu grupo. Com 16 pontos, garantiu o primeiro lugar com tranquilidade.