Tudo sobre as oitavas de final da Libertadores

O mata-mata da Conmebol Libertadores vai começar! Nesta terça-feira, 24 de novembro, as oitavas de final começam a ser disputadas. O principal confronto da competição ficou por conta de Internacional e Boca Juniors. Mas além deste, teremos mais dois embates entre Brasil e Argentina: o Flamengo, atual campeão da competição, enfrenta o Racing, enquanto o Athletico-PR pega o River Plate.

Palmeiras e Grêmio, que encaram Delfín e Guaraní, respectivamente, são os brasileiros com o caminho mais tranquilo pela frente. Já o Santos briga por uma vaga nas quartas de final diante da LDU, do Equador.

Dentre os times brasileiros, o São Paulo foi o único eliminado durante a fase de grupos. O Corinthians caiu ainda nas fases preliminares da competição.

Confira todas as informações sobre as oitavas de final da Conmebol Libertadores: confrontos, datas e horários, transmissões e o desempenho dos times brasileiros até aqui na competição.

Quem enfrenta quem?

No sorteio realizado ainda no dia 23 de outubro, todo o chaveamento da Libertadores já foi decidido, das oitavas de final até as semifinais da competição. Os confrontos serão disputados em ida e volta, com os classificados em primeiro em seus grupos (times da direita) enfrentando os segundos colocados e decidindo em casa.

Guaraní (PAR) x Grêmio

Independiente del Valle (EQU) x Nacional (URU)

Delfín (EQU) x Palmeiras

Internacional x Boca Juniors (ARG)

Racing (ARG) x Flamengo

Libertad (PAR) x Jorge Wilstermann (BOL)

Athletico x River Plate (ARG)

LDU (EQU) x Santos

Quando serão os jogos?

A Conmebol reservou assim as datas das oitavas em diante:

OITAVAS DE FINAL

24 e 26 de novembro (ida) e 1 e 3 de dezembro (volta)

QUARTAS DE FINAL

08 e 10 de dezembro (ida) e 15 e 17 de dezembro (volta)

SEMIFINAIS

5 e 6 de janeiro (ida) e 12 e 13 de janeiro (volta)

FINAL

Em jogo único, no dia 30 de janeiro de 2021, no Maracanã.

Onde assistir as oitavas de final da Libertadores 2020?

A Conmebol Libertadores tem quatro "casas" diferentes no futebol brasileiro. Na TV aberta, a transmissão fica por conta do SBT. Na TV fechada, Fox Sports e Conmebol TV têm os direitos da competição. Por fim, o Facebook Watch tem direito de exibir jogos às quintas-feiras até as quartas de final da competição.

Confira as transmissões dos times brasileiros nas oitavas:

Santos x LDU

Ida: 24/11, às 19h15 - Fox Sports

Volta: 01/12, às 19h15 - Fox Sports

River Plate x Athletico-PR

Ida: 24/11, às 21h30 - Conmebol TV

Volta: 01/12, às 21h30 - Conmebol TV

Flamengo x Racing

Ida: 24/11, às 21h30 - SBT e Fox Sports

Volta: 01/12, às 21h30 - SBT e Fox Sports

Palmeiras x Delfín

Ida: 25/11, às 19h15 - Fox Sports

Volta: 02/12, às 19h15 - Fox Sports

Boca Juniors x Internacional

Ida: 25/11, às 21h30 - Fox Sports

Volta: 02/12, às 21h30 - Fox Sports

Grêmio x Guaraní-PAR

Ida: 26/11, às 21h30 - Facebook Watch

Volta: 03/12, às 21h30 - Facebook Watch

Brasileiros na fase de grupos

O Flamengo carimbou sua vaga nas oitavas de final com uma goleada por 4 a 0 sobre o Independiente Del Valle, para vingar os 5 a 0 sofridos no encontro anterior. Na última partida, mais uma boa vitória, desta vez por 3 a 1 contra o Junior Barranquila, totalizando 15 pontos na competição.

O Palmeiras foi o líder o Grupo B, com 16 pontos e se despediu da fase de grupos com uma goleada por 5 a 0 contra o Tigre. No Grupo C, o Athletico-PR deixou o primeiro lugar escapar ao perder para o Peñarol na última rodada. Mesmo assim, o Rubro-Negro está classificado para o mata-mata.

Pior colocado entre os brasileiros, o São Paulo está desclassificado. A despedida da competição foi no 5 a 1 contra o Binacional, no Morumbi.

O Grêmio ficou na liderança do Grupo E mesmo só empatando por 1 a 1 com o América de Cali na rodada derradeira, em casa. O Tricolor somou 11 pontos, contra oito do arquirrival Internacional, que perdeu para a Universidad Católica (2 a 1).

Por fim, o Santos não teve dificuldades para se classificar em seu grupo. Com 16 pontos, garantiu o primeiro lugar com tranquilidade.