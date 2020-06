VÍDEO: lembram da oitava Champions do Real Madrid?

Relembre a conquista da oitava Champions do Real Madrid. DUGOUT

O Estádio Saint-Denis, em Paris, testemunhou o Real Madrid conquistar o oitavo título da Liga dos Campeões em 24 de maio de 2000. Os Merengues aumentaram seu legado continental ao derrotar Valencia na primeira final espanhola da competição. Os madridistas produziram uma exibição deslumbrante, na qual Fernando Morientes quebrou o impasse pouco antes do intervalo. Steve McManaman, com um esforço acrobático, e Raúl, cuja greve elevou sua contagem para 10 nesta edição, estavam no alvo dos madridistas.