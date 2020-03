Oito desenhos animados sobre futebol para assistir nessa quarentena

O futebol transcende fronteiras e inspira séries não apenas com atores reais, mas também com desenhos animados. Estes, quando têm sua origem no Japão, são chamados de 'anime'. Aqui estão alguns animes e outros desenhos essenciais sobre futebol para ver nesta quarentena.

Supa Strikas

Conta a história de Shakes, que, com sua equipe, viaja pelo mundo jogando futebol e descobrindo suas origens.

Ginga e Kickoff!!

Oota Shou, que está no sexto ano e é bastante ruim, monta uma equipe, o Predators de Momoyama, que acaba triunfando.

Whistle!

Jazamatsuri Shou precisa abandonar o Musashi, um clube prestigioso, mas encontra seu lugar no Sakura Jousui, onde acaba se dando melhor.

Futbolistas en Acción

Quem se negaria a revisitar a história do futebol pelas mãos de Naranjito, um dos personagens mais carismáticos que teve na Espanha?

DreamKix

Sim, um porco montou uma equipe de futebol com uma ovelha, um burro, um par de cachorros e mais. Não, você não pode deixar de assistir.

Galactik Football

Uma liga inter espacial entre equipes da galáxia Zaelion. Poderes especiais, ET's dando bicicletas... e se te expulsam, você é abduzido do campo.

Inazuma Eleven

Imagine que você está no parque brincando com seus amigos e um garoto loiro pula até 30 metros no céu, vira, grita "tornado de fogo!" e chuta, fazendo com que chamas saiam por trás da bola. Esse é o Inazuma Eleven.

Supercampeones

É tão mítico que não precisa de introdução. Ele conta as aventuras de Oliver Atom - que termina no Barça - e Benji Price, enquanto, a propósito, os jogadores ignoram as leis da física.