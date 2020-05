Oito jogadores são punidos por briga no Grenal da Libertadores

A primeira partida da história da rivalidade de Grêmio e Inter na Libertadores virou manchete em 12 de março por uma confusão com troca de agressões entre os jogadores dos dois times, com oito expulsos.

Os times aguardavam a confirmação das penas aos envolvidos e souberam, finalmente, na noite desta sexta-feira.

Quatro dos atletas punidos são do time de Renato Gaúcho e quatro são da equipe de Eduardo Coudet. Todos foram multados em valores entre US$ 1,5 mil e US$ 3 mil além de suspensões de até quatro jogos.

Os únicos que podem recorrer são Paulo Miranda e Moisés, que receberam as consequências mais duras.

As equipes lideravam o Grupo E da Libertadores, com quatro pontos cada. América de Cali, com três, e Universidad, sem pontos, completam o grupo.

As punições:

Grêmio

Paulo Miranda: 4 jogos e multa de US$ 3 mil

Luciano: 3 jogos e multa de US$ 3 mil

Pepê: 1 jogo e multa de US$ 1,5 mil

Caio Henrique: 1 jogo e multa de US$ 1,5 mil

Internacional