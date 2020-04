Old Trafford terá uma área para assistir futebol de pé

Embora essa prática seja proibida na Premier desde 1994, a lei foi alterada nos últimos anos para permitir pequenas parcelas de áreas em pé nos estádios.

Isso já foi feito na Alemanha, na Bundesliga, e no caso da Premier League no Molineux Stadium, campo do Wolverhampton Wanderers. O Manchester United testará essa medida em uma zona de 1.500 pessoas, como a diretoria do Trafford aprovou.

No caso de os testes serem satisfatórios, seria considerada a expansão da área. Essa medida é uma das muitas que a United introduziu nos últimos anos em seu campo, como o estande de animação que existe atualmente em um dos estandes principais.