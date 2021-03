Com dois gols de Kelechi Iheanacho e um de Youri Tielemans, o Leicester derrotou o Manchester United por 3 a 1. Os 'red devils' descontaram com Mason Greenwood.

No vídeo acima, você confere as palavras do técnico Solskjaer após o jogo, onde ele elogiou a atuação de Bruno Fernandes e falou da maratona de jogos da equipe.